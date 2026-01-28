Sinner spegne i missili di Shelton e vola in semifinale
Ora lo attende la sfida con Djokovic: “Sarà durissima, ma non vedo l’ora”
A cura di Redazione
28 gennaio 2026 14:08
Jannik Sinner supera Ben Shelton in tre set (6-3, 6-4, 6-4) e conquista la semifinale degli Australian Open, dove affronterà Novak Djokovic. L’azzurro domina soprattutto in risposta, neutralizzando il potente servizio dello statunitense, capace di toccare i 232 km/h.
Nel post-partita, Sinner scherza con Jim Courier sui numeri del servizio avversario: “Non sono bravo in matematica”, dice ridendo, sottolineando come contro certe velocità contino soprattutto istinto e lettura del gioco.
Ora lo attende la sfida con Djokovic: “Sono partite che ti fanno crescere. Sarà durissima, ma non vedo l’ora”.