Sinner supera Diallo e vola agli ottavi a Cincinnati

Il tennista azzurro si impone 6-2 7-6 in un’ora e 52 minuti. Ora attende Mannarino o Paul

12 agosto 2025 08:45
Jannik Sinner ha superato il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-2, 7-6 al torneo Masters 1000 di Cincinnati, chiudendo l’incontro in un’ora e 52 minuti di gioco. L’azzurro, autore di una prestazione solida soprattutto nei momenti chiave, conquista così l’accesso agli ottavi di finale.
 Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincitore della sfida tra il francese Adrian Mannarino e lo statunitense Tommy Paul, in programma nelle prossime ore. 

