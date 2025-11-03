Sinner trionfa al Paris Masters e torna numero 1 del mondo

Battuto in finale Auger-Aliassime. Paolini sconfitta all’esordio alle WTA Finals contro Sabalenka

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. Il campione altoatesino ha conquistato il Paris Masters 2025, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime con una prestazione autorevole che gli è valsa anche il ritorno al numero 1 del ranking mondiale ATP.

Dopo una settimana impeccabile, Sinner ha confermato il suo dominio nel circuito, aggiungendo un nuovo trofeo Masters 1000 alla sua collezione e dimostrando una volta di più una solidità mentale e tecnica di altissimo livello.

Mentre il tennis maschile italiano festeggia, sul fronte femminile Jasmine Paolini ha invece dovuto arrendersi nel suo debutto alle Wta Finals. L’azzurra è stata sconfitta dalla numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che si è imposta in due set con grande potenza e continuità. Nonostante la sconfitta, Paolini ha mostrato sprazzi di ottimo tennis e avrà ancora la possibilità di riscattarsi nei prossimi incontri del girone.

Con questi risultati, l’Italia conferma la propria presenza ai vertici del tennis mondiale, grazie a una generazione di talenti capace di imporsi sui palcoscenici più prestigiosi.