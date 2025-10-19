Sinner trionfa su Alcaraz e conquista il Six Kings Slam di Riad

L’altoatesino si aggiudica per il secondo anno consecutivo il torneo-esibizione saudita, portando a casa un montepremi milionario

Jannik Sinner continua a stupire e a vincere. L’altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam di Riad, prestigioso torneo-esibizione che riunisce alcune delle stelle più brillanti del tennis mondiale. Con questo successo, Sinner si conferma campione per il secondo anno consecutivo, conquistando ancora una volta il ricco montepremi milionario messo in palio nella capitale saudita.

Il match contro Alcaraz ha regalato spettacolo e colpi di altissimo livello, con Sinner capace di imporsi grazie alla sua solidità e a un servizio impeccabile nei momenti decisivi. L’azzurro ha così consolidato ulteriormente il suo status tra i migliori giocatori del circuito e prosegue nel suo straordinario percorso di crescita.

Ma le buone notizie per il tennis italiano non finiscono qui. Jasmine Paolini ha infatti ottenuto la qualificazione alle Wta Finals di Riad, sia nel singolare sia nel doppio insieme a Sara Errani. Un traguardo storico che conferma l’ottimo stato di forma delle tenniste azzurre e l’ascesa del movimento femminile italiano a livello internazionale.

Con Sinner e Paolini protagonisti assoluti, l’Italia del tennis può festeggiare un momento d’oro, guardando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti della stagione.