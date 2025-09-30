Sinner vola in finale a Pechino

Il n.2 del mondo supera De Minaur in tre set e centra l’ultimo atto del torneo cinese

Jannik Sinner continua a brillare sul cemento di Pechino. L’azzurro, numero 2 del ranking mondiale, ha conquistato un posto in finale dopo una battaglia intensa contro l’australiano Alex De Minaur, superato con il punteggio di 6-3 4-6 6-2.

Il match ha messo in evidenza la solidità mentale e la varietà di gioco dell’altoatesino, capace di imporsi nei momenti chiave nonostante la reazione di De Minaur, che era riuscito a riaprire i conti conquistando il secondo set. Nel parziale decisivo Sinner ha alzato il livello, dettando i ritmi da fondo campo e dominando lo scambio.