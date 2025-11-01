Sinner vola in finale al Masters di Parigi

L’azzurro travolge Zverev in due set. Domani sfiderà Auger-Aliassime per il titolo

Jannik Sinner continua a incantare al Masters di Parigi. Il tennista altoatesino ha dominato in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, imponendosi con un netto 6-0 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Una prestazione impeccabile, fatta di potenza, precisione e grande lucidità tattica, che conferma il momento di forma straordinario dell’azzurro.

Con questa vittoria, Sinner conquista la finale del torneo parigino, dove domani affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, uscito vincitore nell’altra semifinale. Per il numero uno d’Italia si tratta di un’altra occasione per arricchire una stagione già ricca di successi e confermarsi tra i protagonisti assoluti del circuito ATP.

Pronostico rispettato anche nel torneo femminile: alla King Saud University Sports Arena di Riad, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno inaugurato al meglio le WTA Finals con una vittoria convincente. La coppia italiana ha superato la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs con un doppio 6-3, mostrando grande intesa e solidità in campo.

Per il tennis italiano, dunque, una giornata da incorniciare: Sinner e il duo Errani-Paolini tengono alta la bandiera azzurra e regalano emozioni ai tifosi in vista delle finali di domani.