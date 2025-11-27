SiRun Rimini, la corsa notturna contro le malattie reumatologiche è un successo: 450 partecipanti

Angeli sul gradino più alto del podio maschile. Moise Alexandra Diana domina la classifica femminile

Si è svolta ieri sera (mercoledì 26 novembre) a Rimini, con partenza e arrivo al Palacongressi, la notturna “SiRun”, corsa non competitiva dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche. L’evento ha animato la città in una serata all’insegna di sport e solidarietà, registrando il record di 450 partecipanti: il numero più alto dalla nascita della manifestazione. La gara proponeva due percorsi, da 10 e da 5 chilometri, entrambi aperti a tutti, completamente illuminati e con assistenza lungo tutto il tragitto. Il via è stato dato alle 19.30, in condizioni meteo favorevoli: nonostante le previsioni di pioggia, il tempo ha retto, consentendo lo svolgimento della corsa senza intoppi.

Organizzatori soddisfatti

Grande entusiasmo da parte degli organizzatori, che sottolineano la risposta positiva della città:

“È stata una bella gara. Il passaggio nel centro storico è stato molto suggestivo e Rimini si è mostrata sensibile alla causa, partecipando in modo numeroso. Molti giovani al via: un segnale importante che dimostra come la Rimini Marathon, organizzatrice della SiRun, abbia piantato il seme del running in città sin dalla prima edizione del 2024”.

La cronaca sportiva

Pur trattandosi di una manifestazione non competitiva, non è mancato lo spirito agonistico. Di seguito i vincitori

Classifica maschile

Nicola Angeli – 35’39’’ che bissa il successo dello scorso anno Luca Donati – 35’53’’ Luca Renzi – 36’12’’

Classifica femminile