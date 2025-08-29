Siti sessisti: la Polizia Postale indaga per foto rubate e commenti offensivi

Verifiche per risalire all’identità degli utenti che hanno lasciato commenti sessisti e offensivi

È attesa alla Procura di Roma una prima informativa della Polizia Postale sulle immagini sottratte e diffuse senza consenso, che ritraggono donne – tra cui attrici e figure politiche – pubblicate su alcuni siti a carattere sessista. Dopo la trasmissione degli atti, sarà aperto un fascicolo.

Alla luce dell’alto numero di denunce presentate in diverse città italiane, non si esclude che possano essere coinvolte anche altre Procure. Gli investigatori della Postale hanno già avviato accertamenti per individuare chi gestisce le piattaforme e stanno conducendo ulteriori verifiche per risalire all’identità degli utenti che hanno lasciato commenti sessisti e offensivi.