SiVinceTutto SuperEnalotto, centrato un “6” da oltre 45mila euro a Rimini
La vincita nell’estrazione di mercoledì 6 maggio: il tagliando fortunato giocato alla Tabaccheria Morri di via Castelfidardo
A cura di Redazione
07 maggio 2026 08:51
La fortuna fa tappa a Rimini con il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. Nell’estrazione numero 18 di mercoledì 6 maggio è stato infatti centrato un “6” dal valore di 45.425,18 euro.
La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Morri di via Castelfidardo 31.
Questa la combinazione vincente: 14 – 33 – 36 – 55 – 75 – 83.