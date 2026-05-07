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SiVinceTutto SuperEnalotto, centrato un “6” da oltre 45mila euro a Rimini

La vincita nell’estrazione di mercoledì 6 maggio: il tagliando fortunato giocato alla Tabaccheria Morri di via Castelfidardo

A cura di Grazia Antonioli Redazione
07 maggio 2026 08:51
SiVinceTutto SuperEnalotto, centrato un “6” da oltre 45mila euro a Rimini -
Rimini
Attualità
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La fortuna fa tappa a Rimini con il concorso SiVinceTutto SuperEnalotto. Nell’estrazione numero 18 di mercoledì 6 maggio è stato infatti centrato un “6” dal valore di 45.425,18 euro.

La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Morri di via Castelfidardo 31.

Questa la combinazione vincente: 14 – 33 – 36 – 55 – 75 – 83.

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