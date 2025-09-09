Smartphone spenti, domeniche detox per adolescenti anche a Rimini

Al via il 12 ottobre l’iniziativa regionale: giornate senza dispositivi per riscoprire parchi, musei e spazi pubblici

Una domenica al mese senza smartphone, tablet o console. Dal 12 ottobre prende il via anche a Rimini la prima delle “domeniche detox” dedicate agli adolescenti, un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna e annunciato dall’assessora Isabella Conti. L’iniziativa si ripeterà fino a maggio 2026 e prevede una serie di appuntamenti in cui i ragazzi saranno invitati a spegnere i dispositivi digitali per dedicarsi a esperienze reali di socializzazione, cultura e contatto con la natura.

A Rimini il calendario includerà passeggiate nei parchi urbani, visite guidate al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo, attività sportive all’aperto e laboratori creativi in spazi pubblici e biblioteche. L’obiettivo – spiega la Regione – è favorire “il contatto diretto tra i ragazzi, la scoperta del territorio e il rispetto per l’ambiente, senza mediazioni digitali”.

La città, già attiva su progetti legati al benessere giovanile, accoglie così un percorso che punta a diventare un appuntamento fisso: un’occasione per adolescenti e famiglie di riscoprire la socialità autentica e le risorse culturali del territorio riminese, lontani dalle notifiche e dalle distrazioni dello schermo.