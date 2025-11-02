Soccorso Alpino in campo per due persone smarrite e due biker stremati

Pomeriggio di fuoco per il Saer tra Bagno di Romagna e Premilcuore

Pomeriggio di intenso lavoro per la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (Saer), impegnata in due distinti interventi di soccorso nel territorio forlivese.

Il primo allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato la squadra a seguito della chiamata di due escursionisti in difficoltà nel Parco delle Foreste Casentinesi, nel comune di Bagno di Romagna. I due si trovavano sul sentiero 229, che da Prato della Penna scende verso La Lama, quando – probabilmente a causa del sopraggiungere del buio – hanno smarrito il tracciato nei pressi della zona Acuti. L’allarme è stato lanciato da uno dei punti di emergenza presenti lungo il percorso.

Ricevute le coordinate Gps dal Numero Unico d’Emergenza 112, una squadra del Saer si è diretta sul posto con un mezzo fuoristrada, proseguendo poi a piedi per oltre un chilometro. Giunti sul luogo indicato, i tecnici non hanno trovato i due escursionisti e hanno avviato una ricerca in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Poco dopo è stato comunicato che i due erano riusciti a ritrovare il sentiero e a rientrare autonomamente in una zona sicura.

Poco dopo la conclusione di questo intervento, la stessa stazione è stata nuovamente allertata per un secondo episodio, questa volta nel territorio del comune di Premilcuore, in località Mont’Alto.

Due biker con biciclette a pedalata assistita (e-MTB) avevano perso l’orientamento durante il percorso. Uno di loro, un uomo di 63 anni residente a Forlì, era stremato dallo sforzo e, temendo per la propria sicurezza, ha deciso insieme al compagno di contattare i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra del Saer che ha individuato i due sportivi e li ha riaccompagnati in sicurezza alle loro auto.

Grazie al pronto intervento dei tecnici del Soccorso Alpino, entrambi gli episodi si sono conclusi senza conseguenze per le persone coinvolte.