Socrate al centro della serata alla Villa Lodi Fè di Riccione

Il 19 agosto Massimiliano Capra Casadio parlerà del filosofo ateniese nella rassegna curata dagli Amici dei Musei Riccione e Valconca

Il processo a Socrate, la sua idea di educazione e un pensiero capace di attraversare i secoli saranno al centro del prossimo appuntamento della rassegna "Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?". Mercoledì 19 agosto alle 21.15, nel parco della storica villa di viale delle Magnolie, Massimiliano Capra Casadio condurrà l’incontro dal titolo "Socrate, processo al grande educatore", organizzato dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca.

La serata sarà dedicata alla figura del filosofo ateniese e al processo che ne segnò gli ultimi giorni di vita. Attraverso il racconto di Socrate, l’incontro affronterà il suo ruolo di maestro del dialogo e della ricerca della verità, soffermandosi sul rapporto tra individuo, società e valori. Al centro ci sarà anche la scelta del filosofo di accettare la condanna senza rinnegare i propri principi, una vicenda che continua a interrogare il significato dell’educazione e della libertà di pensiero.

A guidare il pubblico sarà Massimiliano Capra Casadio, studioso di filosofia politica e storia contemporanea. Nei suoi studi si è occupato in particolare della tradizione politica della destra italiana e francese e dei rapporti tra religione e pensiero filosofico. Ha partecipato a convegni internazionali e collaborato con istituzioni accademiche italiane e statunitensi. È autore di saggi e libri e ha pubblicato articoli su riviste specializzate come "I sentieri della ricerca", "Diorama letterario", "Società e storia", "Trasgressioni", "Il pensiero storico" e il "Journal for the Study of Radicalism". Attualmente insegna filosofia e storia nei licei della provincia di Rimini. L’ingresso all’incontro è libero. In caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà nella sala conferenze della Biblioteca comunale, in viale Lazio 10.

La rassegna "Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?" proseguirà poi fino al 2 settembre con altri appuntamenti dedicati alla cultura e alla storia. Mercoledì 26 agosto saranno protagonisti Gianni Fabbri e Secondo Casadei con "Il bel canto", mentre mercoledì 2 settembre sarà la volta de "I Poeti" con la "Serata semiseria con parole in libertà". Il prossimo appuntamento è dunque fissato per mercoledì 19 agosto alle 21.15, nel parco della villa Lodi Fè. Al centro della serata ci sarà Socrate, raccontato attraverso il suo processo e attraverso le domande che, a distanza di quasi 2.500 anni, continuano a partire dalle sue parole.