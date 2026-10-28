Sofia Bartoli da Riccione al cinema: debutto nel film di Vanzina

La ballerina e content creator ha partecipato a "La sera a Roma", il giallo tratto dal romanzo del regista. L’uscita nelle sale è prevista per aprile 2027

Dalla danza al set cinematografico, fino al red carpet della Festa del Cinema di Roma. Sofia Bartoli, artista riccionese con esperienze televisive alle spalle, entra nel cast di "La sera a Roma", il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina, presentato nella Capitale il 23 ottobre.

Per Bartoli, ballerina professionista e content creator, si tratta di un’esperienza nuova. La recitazione, racconta, è una strada che l’ha sempre incuriosita, ma lontana dal suo percorso principale. "Anche se si tratta di un ruolo piccolo, per me è molto significativo", spiega, ricordando con soddisfazione il lavoro accanto a Vanzina, che stima anche sul piano umano.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Mondadori, è un giallo ambientato nei salotti dell’alta società romana. La storia prende avvio dal ritrovamento del corpo senza vita di un giovane aspirante attore e coinvolge un giornalista in una rete di indagini, segreti e relazioni nascoste. L’arrivo nelle sale è previsto per aprile 2027. La partecipazione dell’artista è stata commentata anche dal presidente del Consiglio comunale di Riccione, Simone Gobbi, che ha indicato Bartoli come un esempio per i giovani della città. Gobbi ha inoltre anticipato la possibilità di istituire una sezione dedicata ai giovani talenti nell’ambito del San Martino d’Oro.