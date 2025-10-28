Sofia Longo brilla a Policoro: doppio podio per la Judoka Riccionese al Grand Prix Nazionale

Forlani e Badiane ai piedi del podio

Un lunghissimo week-end di gare per la Judoka Riccionese è terminato domenica scorsa a Policoro (Lucania) nell'ultima tappa di Grand Prix Nazionale dell’anno, che ha visto impegnate le squadre u18 e u21 della società del Maestro Longo.

Sabato 25 ottobre è stata la volta dei cadetti (u18) dove Sofia Longo, reduce dalla vittoria in Coppa Europa a Riga, è arrivata a Policoro con l'obiettivo di confermare il suo valore e ci è riuscita. Ha affrontato 4 incontri difficilissimi con atlete di grande valore e livello internazionale. In particolare, in semifinale ha sconfitto la forte lombarda Giulia Pisaturo dopo 6'39" di Golder Score (tempi supplementari), riuscendo a lottare ad altissimo livello per oltre 10 minuti effettivi. In finale invece ha sconfitto la fortissima Sara Coni, atleta inglese (ma con passaporto italiano) attualmente 19^ nella ranking mondiale. Anna Vittoria Forlani, invece, ha esordito nella nuova categoria di peso lasciando il segno e dimostrando di essere già ad ottimi livelli. Ha sconfitto atlete già medagliate in A1 e ha dimostrato un grande carattere. In gara anche Cecilia e Alessandro Nassuato che purtroppo si sono fermati al primo turno.

Domenica 26 ottobre ha gareggiato la classe Juniores e in rappresentanza della Judoka Riccionese era presente di nuovo Sofia Longo e Bruno Badiane. Sofia ha bissato il podio ma si è accontentata del secondo posto perdendo la finale contro Sara Coni, sconfitta il giorno prima. Bruno Badiane ha nuovamente dimostrato di essere un'atleta dalle qualità eccezionali, tuttavia è rimasto ai piedi del podio in una gara dall'altissimo livello tecnico.

"Siamo molto soddisfatti. Sofia ha lottato da vera leonessa. Per far capire ai non addetti ai lavori, fare 6 minuti di golden score a quei livelli equivale a chiedere ad un centometrista di correre 1 km alla stessa velocità dei 100 metri. Anna Vittoria e Bruno hanno fatto una gara ottima anche se qualche sbavatura ha compromesso l'accesso alla medaglia. I Nassuato purtroppo non sono riusciti ad entrare in gara, nonostante abbiano affrontato bene il loro incontro. Adesso puntiamo alla qualificazione della classe esordienti per i campionati A2 e alla finale degli Assoluti dove la nostra capitana Morgana De Paoli si metterà in gioco il prossimo 22 novembre” piega orgogliosamente il Maestro Longo Giuseppe.