Sofia Longo bronzo in Coppa Europa U18: la judoka riccionese entra nella top ten mondiale

Prestazione di alto livello a Poreč: vittoria nella finale per il terzo posto e 9° posizione nel ranking mondiale U18

La judoka riccionese Sofia Longo ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo alla European Cup U18 di Poreč, disputata il 28 febbraio 2026. L’atleta della Judoka Riccionese, allenata dal padre Maestro Giuseppe Longo, ha mostrato determinazione e maturità tecnica lungo tutto il percorso di gara. "La gara è stata impegnativa. Mi dispiace per l'incontro di semifinale, perché ero partita con l'obiettivo di tornare a casa con una medaglia più pensante. Adesso non è un problema, la stagione è ancora lunga e avrò tempo e modo di recuperare." dichiara Sofia con gli occhi sorridenti ma un po' malinconici di chi sa che avrebbe potuto fare di più.

Nel primo incontro Sofia ha superato l’israeliana Talya Hazenshprung, imponendo il proprio ritmo sin dai primi scambi. Nel secondo turno ha affrontato e battuto l’italiana Ilaria Marino, confermando la sua solidità in un derby particolarmente impegnativo. La semifinale l’ha vista opposta all’ungherese Nora Takacs, contro la quale ha ceduto di misura al termine di un match equilibrato e combattuto. Nella finale per il terzo posto, decisiva per la conquista della medaglia, Sofia ha affrontato l’inglese Katrina Davis, imponendosi con autorevolezza e conquistando così il bronzo. Grazie a questo risultato internazionale, la giovane riccionese entra nella top ten del ranking mondiale U18, raggiungendo il 9º posto.

La Judoka Riccionese ha schierato in gara anche altri tre atleti: Anna Vittoria Forlani, Alessandro Nassuato e Luca Fornasiero. Nonostante l’impegno, i tre judoka si sono fermati al primo turno senza possibilità di accedere ai ripescaggi. La trasferta ha comunque rappresentato un’importante occasione di crescita per tutti gli atleti del club.

I quattro judoka sono rimasti a Poreč per partecipare al successivo Training Camp internazionale, che ha riunito oltre 500 atleti provenienti da tutta Europa, offrendo un’opportunità di confronto e miglioramento tecnico di altissimo livello.