Sofia Longo d’argento a Berlino, la Judoka Riccionese brilla anche nel vivaio

Quarta medaglia consecutiva nel circuito europeo per la cadetta riccionese

Il 25 aprile 2026 rimarrà negli annali per la Judoka Riccionese: mentre l’Italia celebrava la Liberazione, la società riccionese festeggiava un nuovo, straordinario risultato internazionale con Sofia Longo e la sua medaglia d’argento alla European Cup Cadet di Berlino, firmando la quarta medaglia consecutiva nel circuito continentale.

A Berlino Est, nello storico SportForum, Sofia si è presentata come testa di serie numero 1, forte del suo 10° posto nel ranking mondiale. Il suo percorso è stato impeccabile: vittorie nette contro l’azera Heydarzade, l’israeliana Soffer e la francese Soubielle, dominate con lucidità e senza subire alcun punto.

In finale ha affrontato la turca Yilmazturk, numero 11 del ranking mondiale. Un match intenso, combattuto, che ha visto Sofia sfiorare la vittoria già nei primi scambi, arrivando a un passo dal chiudere un’immobilizzazione. La finale si è decisa al golden score, dove la turca è riuscita a piazzare l’attacco decisivo.

Con questo argento, Sofia completa una serie impressionante di successi: oro a Riga, bronzo a Roma, bronzo a Poreč e argento a Berlino.





“L’oro era alla nostra portata - commenta il Direttore Tecnico e padre di Sofia, Giuseppe Longo. - Sofia ha fatto una gara straordinaria e sta dimostrando una continuità internazionale di altissimo livello.”

Sofia, soddisfatta ma determinata, guarda già ai prossimi impegni: “Mi aspetta un mese molto intenso: Campionato Italiano U18, poi U21 e l’ultima European Cup prima delle convocazioni per gli Europei. Voglio mantenere questo livello di forma.”





Nello stesso giorno, in Romagna, 17 piccoli judoka del club hanno partecipato alla manifestazione educativa “4 Città” di Gambettola, confermando la vitalità del vivaio e la continuità del percorso formativo che da anni caratterizza la società.

L’obiettivo della giornata era valutare il livello tecnico dei più piccoli, offrendo loro un’esperienza formativa serena, divertente e coerente con i valori del club. Un momento importante per osservare progressi, carattere, autonomia e capacità relazionali dei giovani judoka. Una squadra giovane, entusiasta e in crescita, che rappresenta il cuore pulsante della Judoka Riccionese. Anche Sofia Longo, da bambina, ha iniziato il suo percorso proprio in manifestazioni educative come questa e oggi, grazie al lavoro costante dello staff tecnico, è arrivata ai vertici nazionali e internazionali, diventando un esempio concreto per tutti i piccoli judoka del club.





Tra i partecipanti della manifestazione di Gabettola figuravano: Margareth Aquilino, Sofia Casadei, Aurora Esposito, Adele Tiraferi, Karol Ameri, Giulia Kirov Bartolini, Riccardo Kirov Bartolini, Mia Maltoni, Vittoria Elena Onori, Viola Tortori, Federico Bianchi, Edoardo Campagna, Matteo Terentiev, Gabriele Di Giacomo, Diego Magnani, Natalia Cimbidini e Marco D’Agostino.



