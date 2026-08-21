Sofia Longo, il Mondiale si ferma al primo incontro ma il futuro è da protagonista

La sedicenne della Judoka Riccionese, convocata in Nazionale a Guayaquil, cede alla turca Sema Nur Yüksel, poi medaglia d’argento

Sofia Longo, l’atleta sedicenne di punta della Judoka Riccionese, è volata a Guayaquil, in Ecuador, per rappresentare l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti di Judo, insieme agli altri 14 azzurrini convocati dalla Nazionale. Partita come testa di serie numero 8, Sofia si presentava all'appuntamento mondiale forte di una stagione ricca di risultati prestigiosi. Il sogno di conquistare una medaglia iridata si è però interrotto al primo incontro contro la forte atleta turca Sema Nur Yüksel, poi classificatasi al secondo posto e medaglia d'argento della competizione.





"È stata una gara strana: delle otto teste di serie, soltanto due sono riuscite a giocarsi una medaglia e nessuna delle finaliste faceva parte del gruppo delle favorite. Il livello era veramente altissimo e la tensione alle stelle. Ritengo che Sofia fosse all'altezza delle migliori, ma il sorteggio ci ha messo subito di fronte la turca, poi finalista del mondiale, impedendoci di esprimerci pienamente e di entrare davvero in gara” ha commentato il direttore tecnico della Judoka Riccionese ASD, Maestro Giuseppe Longo.





Nonostante l'assenza di una medaglia mondiale, Sofia conclude un percorso straordinario durato tre anni, che l'ha vista affermarsi tra le migliori judoka della sua categoria a livello internazionale. Nel suo palmarès figurano infatti sei medaglie conquistate in Coppa Europa, un prestigioso 5° posto ai Campionati Europei Cadetti 2026, la partecipazione al Mondiale da testa di serie con la 12ª posizione nel ranking mondiale.





Al termine della competizione, Sofia non nasconde la delusione, ma guarda già avanti: “sono desolata perché abbiamo lavorato duramente negli ultimi due mesi. Dopo la medaglia sfiorata agli Europei, insieme al mio allenatore e ai miei compagni di squadra abbiamo svolto un lavoro tecnico molto specifico per affrontare al meglio il Mondiale. Mi dispiace non essere riuscita in questa impresa, ma farò tesoro di questa esperienza per il futuro. Desidero ringraziare i miei compagni per il supporto ricevuto negli ultimi mesi.”





La partecipazione al Campionato del Mondo rappresenta comunque un traguardo di grande valore per Sofia Longo e per la Judoka Riccionese, confermando il livello raggiunto dall'atleta romagnola e il lavoro svolto quotidianamente dalla società nel formare giovani talenti capaci di competere sui più importanti tatami internazionali.

Per Sofia il percorso non si ferma qui: l'esperienza maturata a Guayaquil costituisce una base importante sulla quale costruire i prossimi obiettivi della sua carriera agonistica.