Solarolo celebra Laura Pausini: inaugurato il museo nella casa d’infanzia

Oltre 1.500 fan da tutto il mondo per il taglio del nastro: cinque stanze raccontano vita, carriera e successi della cantante

Oltre 1.500 persone hanno affollato ieri Solarolo per l’inaugurazione del Laura Pausini Museum, allestito nella casa d’infanzia della cantante. Un percorso in cinque stanze ripercorre la carriera e la vita privata dell’artista, dai primi passi al successo internazionale, fino al Golden Globe.

La pop star, sul palco con il marito Paolo Carta e la figlia, ha ringraziato il padre Fabrizio, ideatore del progetto, e i fan arrivati da tutto il mondo. Tra aneddoti, memorabilia, abiti di scena e riconoscimenti, la casa di via Ferdinando Santi diventa ora sede permanente del fan club ufficiale e dal prossimo weekend sarà visitabile da tutti.