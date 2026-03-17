Soldi ai comuni non montani, sindaco Pennabilli: "Come dare soldi per donne incinte alle donne sovrappeso"

La riclassificazione del governo piace a metà al sindaco: "Per essere comuni montani non basta avere una salita"

Nelle settimane scorse uno degli argomenti principali a livello politico, nel territorio riminese, è stata la riclassificazione dei comuni montani decisa dal governo. Verucchio e Poggio Torriana sono stati esclusi da questa classificazione, Novafeltria invece è rimasta nell'elenco assieme agli altri 7 comuni dell'Alta Valmarecchia e a Sassofeltrio. Non è ovviamente una sola questione di nomenclatura, ma il comune montano può accedere a bandi e ottenere importanti contributi per risollevare i propri bilanci. E quando ci sono in ballo soldi (tanti), le polemiche nascono inevitabilmente. C'è chi protesta per l'esclusione, ad esempio. Ma c'è chi invece plaude alla volontà del governo di mettere mano all'elenco. Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini rientra nella seconda categoria, anche se con i dovuti distinguo: "Il Governo finalmente ha messo mano alla riclassificazione dei comuni montani. Ma a seguito di malumori ha fatto retromarcia, inserendo comuni che non sono montani", ha dichiarato in collegamento telefonico con "Salotto Blu", trasmissione televisiva di Videoregione. Giannini ha spiegato la sua posizione: "In precedenza erano considerati comuni montani anche quelli che non lo erano, percepivano gli stessi finanziamenti dei comuni montani, anzi li andava a togliere (in quanto le risorse vanno divise tra più Comuni, ndr). Poi alcuni di questi erano inquadrati anche come comune di pianura e prendevano tutto". Ma l'esecutivo "ha fatto retromarcia: eppure non basta avere una salita per essere un comune montano". Giannini ha poi esplicitato una metafora decisamente non politicamente corretta: "Dare soldi a comuni non montani non è giusto per la montagna. È come stanziare soldi per donne incinte e poi darli anche alle donne che hanno la pancia grossa per aver mangiato come baghini". La clip è stata pubblicata dal primo cittadino pennese anche sulla propria pagina Facebook.