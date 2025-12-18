Soldi delle tasse spariti: nuova condanna a Rimini per l'ex commercialista

Tasse "fantasma" e 400mila euro spariti

Condanna bis per l’ex commercialista riminese Luca Ciuffoli, 62 anni, ritenuto colpevole di appropriazione indebita di circa 400mila euro. Il Tribunale di Rimini lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per aver trattenuto somme versate dai clienti per il pagamento di tasse e tributi.

Ciuffoli è difeso dall’avvocato Piero Venturi, che ha annunciato ricorso contro la decisione della giudice Lucia Giallombardo, ritenendo la pena eccessiva anche alla luce delle condizioni di salute dell’imputato.

Tra le parti civili figura anche la Fondazione Taccia, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Belli, che ha denunciato l’appropriazione di oltre 100mila euro. Le altre parti civili sono assistite dagli avvocati Gianluca Brugioni e Paolo Ghiselli.

La sentenza si aggiunge a una precedente condanna nel 2024 e a un altro procedimento ancora in corso. La vicenda è emersa quando alcuni clienti hanno ricevuto cartelle esattoriali per imposte che credevano già pagate.