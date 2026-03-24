Solidarietà e sangue: Avis Rimini presenta i risultati del 2025

Nel 2025 aumentano del 12% le donazioni speciali; l’associazione rinnova l’appello a nuovi donatori

È fissato per sabato 28 marzo 2026 alle ore 14.30 l’appuntamento annuale per i volontari avisini della Provincia riminese. La 48° Assemblea si terrà a Rimini, c/o la Sala “Sole” del Centro Congressi SGR, in via Chiabrera n° 34/D. In tale occasione il Consiglio Direttivo dell’Associazione presenterà i risultati raggiunti nel 2025, con il relativo bilancio di gestione, Relazione di Missione, Relazione dell’Organo di Controllo e il Bilancio Sociale.

L’anno appena trascorso ha visto diminuire le donazioni di sangue intero, complessivamente n° 13.561, sufficienti tuttavia a garantire l’autosufficienza locale in emocomponenti da trasfondere; ottimo invece l’incremento delle donazioni in aferesi, per un totale di 2.881 (+11,74% rispetto all’anno precedente) e per il futuro la richiesta di questo tipo di donazione sarà sempre maggiore. I donatori sono stati sollecitati da chiamate continue per mantenere lo standard di raccolta richiesto dallo specifico progetto di Area Vasta Romagna per il mantenimento delle necessità trasfusionali, fra cui la donazione organizzata per appuntamento, secondo i vari gruppi sanguigni e con possibilità di prenotazione della donazione stessa. L’abnegazione dei donatori e la professionalità del personale addetto alla raccolta sono stati e saranno quindi fondamentali.

Occorre diffondere la cultura della solidarietà e del dono del sangue al più ampio numero di concittadini possibile, per ovviare a possibili momenti di carenza e/o di esubero nella raccolta.

Si rinnova l’appello, quindi, a tutti coloro che, in buona salute, possono effettuare il percorso per diventare donatori di sangue.

Donare sangue è un gesto consapevole, facile, appagante, ma soprattutto è fondamentale il concetto di “donare cosa serve e quando serve”, motivo per il quale, al di là dei numeri, si può esprimere il concetto di fattiva Solidarietà.