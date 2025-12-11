Solidarietà in festa a Maiolo con la Tombolata Aido

Grande partecipazione per l’iniziativa dedicata alla donazione

Tante persone hanno partecipato lunedì 8 dicembre a Maiolo alla Tombolata Solidale, organizzata da Aido Emilia-Romagna in collaborazione con la Pro Loco locale.

Una bella serata con la tombola ed un intermezzo a base di dolci e vin brulè offerto dalla Pro loco, rappresentata dalla Presidente Laura Pacchioli, dalla sua vice Catia Pula e da esponenti del direttivo tra i quali Alessia Pacchioli referente della iniziativa.

Per Aido presente Lia Blatti, referente provinciale di Rimini, che ha spiegato le modalità di espressione del consenso alla donazione, post mortem, di organi e tessuti, raccontando la sua esperienza da trapiantata di rene.

Lia Blatti ha poi concluso ringraziando tutte le attività commerciali che hanno offerto i premi in palio alla tombola ed i cittadini della Valmarecchia e della vicina Repubblica di San Marino, per la loro adesione e partecipazione alla serata solidale.

Emozionante anche il racconto di Alberto, giovanissimo sammarinese trapianto di fegato e dei genitori del piccolo Leonardo, di soli 2 anni, anche lui presente e trapiantato di fegato.