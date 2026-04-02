Somar Lungo 2026, torna la Pasquetta in bicicletta tra storia, cultura e natura

Lunedì 6 aprile la diciottesima edizione dell’iniziativa di Zeinta di Borg: partenza da Marina Centro, percorso tra i monumenti della città e arrivo al Santuario delle Grazie

Tutto pronto per la diciottesima edizione del Somar Lungo – La Pasquetta in bicicletta, in programma lunedì 6 aprile, appuntamento ormai tradizionale che unisce cultura, movimento all’aria aperta e convivialità. L’iniziativa accompagnerà i partecipanti in un percorso alla scoperta delle origini della Rimini balneare e dei suoi monumenti più significativi.

A illustrare il tracciato è stato Pierluigi Foschi, già direttore dei Musei comunali di Rimini, che guiderà la rilettura storica insieme a don Romano Nicolini. Come ha ricordato Andrea Amadei, presidente dell’associazione Zeinta di Borg, anche questa edizione conferma lo spirito del Somar Lungo: una proposta culturale capace di affiancarsi a una giornata di svago e condivisione all’aria aperta.

La partenza è fissata per le ore 9 dal piazzale antistante il Caffè Pascucci, all’inizio di viale Vespucci, a Marina Centro. Da qui prenderanno il via sia il corteo di biciclette sia il gruppo a piedi, diretti verso il Santuario di Santa Maria delle Grazie, in via Covignano, attraversando il centro storico cittadino.

Il percorso prevede una prima tappa al Parco Fellini, dove si trovano i busti dei fondatori della Rimini balneare. Il tragitto toccherà poi il monumento al Capitano Giulietti, quindi piazza Ferrari, piazza Cavour con la statua di Papa Paolo V, e piazza Tre Martiri, dove è prevista una sosta davanti alla statua di Giulio Cesare. Il gruppo proseguirà quindi lungo corso d’Augusto fino all’Arco d’Augusto, per poi entrare nel Parco Cervi e successivamente nel Parco Fabbri, con una visita ai monumenti dedicati alla Resistenza e agli Alpini.

Il corteo ripartirà poi verso il colle di Covignano, con una sosta alla Centrale Idrica di Romagna Acque – Società delle Fonti, prima di raggiungere il Santuario delle Grazie. Dalle ore 13, nello scenografico piazzale del convento seicentesco affacciato sul mare, sarà allestita un’area attrezzata per il pranzo all’aperto. I partecipanti potranno scegliere tra la Ligaza o con la polenta, preparata dal Gruppo Alpini di Rimini e Cesena, oppure la paella di Exquisito, per concludere in compagnia la tradizionale gita fuori porta.

Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Museo degli Sguardi e il Museo Missionario, aperti al pubblico per l’occasione. Dalle 14.30 spazio all’intrattenimento per grandi e piccoli con DJ Steve, mentre alle 17 è in programma la Santa Messa.