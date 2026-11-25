Sonia Bergamasco è Lady Oscar al Teatro Galli: la rivoluzione passa dai dilemmi dell’eroina

Da venerdì a domenica lo spettacolo scritto da Linda Dalisi e diretto da Antonio Latella. Una rilettura teatrale del personaggio tra memoria, amore e libertà

Un prato avvolto nella nebbia, una donna che si risveglia senza ricordare cosa sia accaduto il giorno prima. È il 1789 e Oscar François de Jarjayes, conosciuta da tutti come Lady Oscar, cerca di ricostruire la propria storia insieme ad André, l’amico inseparabile.

Da questa scena prende avvio Oscar, lo spettacolo scritto da Linda Dalisi e diretto da Antonio Latella, in programma al Teatro Galli di Rimini da venerdì 27 a domenica 28 novembre. A interpretare l’eroina francese sarà Sonia Bergamasco, protagonista del nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa 2026/27. Il personaggio, nato dal manga di Riyoko Ikeda e diventato celebre grazie alla serie animata, arriva sul palcoscenico in una rilettura che attraversa i suoi conflitti interiori e il rapporto con la libertà. Oscar è stata cresciuta dal padre come un uomo, destinata alla carriera militare. Diventa comandante della guardia reale e custode di Maria Antonietta, con cui condivide un legame di lealtà e il tormento per lo stesso amore, il conte svedese Hans Axel von Fersen.

Ma l’equilibrio della corte si incrina quando Oscar comincia a guardare oltre i palazzi reali. La povertà e le disuguaglianze sociali, insieme alla condotta della nobiltà, la spingono a interrogarsi sul proprio ruolo mentre in Francia si diffondono gli ideali di libertà e riscatto. La sua trasformazione arriva al culmine il 14 luglio 1789, giorno della presa della Bastiglia. Oscar sceglie di schierarsi con il popolo e di combattere per la libertà.

Lo spettacolo si muove tra domande che restano aperte: è meglio abbandonarsi all’amore o seguire i propri ideali? E quanto si può sacrificare in nome della lealtà o della giustizia? «Oscar è ora su questo crinale, da un lato il silenzio, dall’altro l’immortalità», spiega la drammaturga Linda Dalisi. L’autrice racconta di aver osservato a lungo il personaggio, cercando di estrarne un’essenza capace di parlare al presente: «Un presente fatto di donne che lottano per la vita e per la libertà». In questa versione, Oscar non impugna spada, fioretto o fucile, ma un arco e studia le teorie degli arcieri giapponesi. È una figura che ha attraversato la propria storia ed è diventata, nelle parole di Dalisi, «puro spirito che conserva però la febbre del corpo».

Lo spettacolo andrà in scena venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16.