Sopralluoghi del presidente Sadegholvaad in alta Valmarecchia: lavori su ponti e palestra

Nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo verso l’apertura estiva, manutenzioni in corso a Talamello e avanzamento regolare per la palestra dell’istituto Tonino Guerra

Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha svolto una serie di sopralluoghi in alta Valmarecchia. Obiettivo, constatare lo stato di avanzamento di tre importanti interventi infrastrutturali programmati dalla Provincia per potenziare e rendere più efficiente la viabilità e l’offerta di servizi sportivi del territorio.

Parliamo del nuovo ponte sulla SP107 tra Novafeltria e Maiolo, degli interventi di manutenzione al ponte che è la porta di accesso a Talamello e della nuova palestra di Novafeltria.

Il completamento del nuovo ponte sulla SP107 in località Palazzo Cà Migliore, tra Novafeltria e Maiolo, dovrebbe rispettare l’obiettivo di rendere l’infrastruttura utilizzabile entro il periodo estivo, mentre entro il mese corrente dovrebbero essere ultimati i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lungo la S.P. 33 "Talamellese". Per quanto concerne, infine, la nuova palestra dell’istituto Tonino Guerra di Novafeltria, i lavori finanziati con fondi PNRR procedono regolarmente e saranno completati nei termini previsti, entro l’estate.