Altarimini

Sorensen stende la Fiorentina: Parma in festa, viola sempre più ultimi

Un gol del difensore regala tre punti pesantissimi ai ducali. La squadra di Vanoli sprofonda in classifica. Oggi in campo altri quattro anticipi, riflettori puntati su Pisa-Juventus

A cura di Glauco Valentini Redazione
27 dicembre 2025 15:39
Sorensen stende la Fiorentina: Parma in festa, viola sempre più ultimi - Calcio, pallone repertorio
Calcio, pallone repertorio
Nazionale
Condividi

Un colpo di testa di Sorensen basta al Parma per conquistare una vittoria fondamentale e condannare la Fiorentina a un’altra serata amara. Al Tardini finisce 1-0 per i ducali, che tornano a sorridere e salgono a quota 17 punti, mettendo ulteriore distanza dalla zona calda della classifica.

Per i viola, invece, è notte fonda: dopo l’unico successo stagionale contro l’Udinese, arriva un nuovo passo falso che conferma il momento difficilissimo della squadra di Vanoli, sempre più fanalino di coda del campionato.

La giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro anticipi: Torino-Cagliari, Lecce-Como, Udinese-Lazio e, in serata, l’attesissimo Pisa-Juventus, sfida di grande richiamo che chiuderà il programma del sabato.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini