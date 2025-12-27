Sorensen stende la Fiorentina: Parma in festa, viola sempre più ultimi
Un gol del difensore regala tre punti pesantissimi ai ducali. La squadra di Vanoli sprofonda in classifica. Oggi in campo altri quattro anticipi, riflettori puntati su Pisa-Juventus
Un colpo di testa di Sorensen basta al Parma per conquistare una vittoria fondamentale e condannare la Fiorentina a un’altra serata amara. Al Tardini finisce 1-0 per i ducali, che tornano a sorridere e salgono a quota 17 punti, mettendo ulteriore distanza dalla zona calda della classifica.
Per i viola, invece, è notte fonda: dopo l’unico successo stagionale contro l’Udinese, arriva un nuovo passo falso che conferma il momento difficilissimo della squadra di Vanoli, sempre più fanalino di coda del campionato.
La giornata di Serie A prosegue oggi con altri quattro anticipi: Torino-Cagliari, Lecce-Como, Udinese-Lazio e, in serata, l’attesissimo Pisa-Juventus, sfida di grande richiamo che chiuderà il programma del sabato.