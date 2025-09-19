Sorpresa Dallavalle a Tokyo: argento mondiale nel triplo
Paolini trascina l’Italia in finale di Billie Jean King Cup con una doppia impresa
Impresa azzurra ai Mondiali di atletica a Tokyo. Andrea Dallavalle conquista una splendida medaglia d’argento nel salto triplo con la misura di 17,64 metri. L’italiano, in testa fino all’ultimo turno, viene superato solo dal portoghese Pedro Pichardo, campione olimpico in carica, che si prende l’oro con uno straordinario 17,91. Sul podio anche il cubano Lázaro Martínez, bronzo con 17,41. Atteso protagonista, Andy Díaz non va oltre il sesto posto con 17,19.
Dall’atletica al tennis, il tricolore continua a brillare. A Shenzhen, in Cina, l’Italia centra la finale della Billie Jean King Cup battendo 2-1 l’Ucraina. Dopo il ko iniziale di Elisabetta Cocciaretto contro Marta Kostyuk (6-2 6-3), ci pensa Jasmine Paolini a cambiare la storia della sfida: l’azzurra rimonta un set e supera Elina Svitolina con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, riportando il confronto in parità. Nel decisivo doppio, Paolini in coppia con Sara Errani firma l’impresa finale, imponendosi 6-2 6-3 su Kostyuk-Kichenok.
Per l’Italia è una giornata da incorniciare: medaglie mondiali e traguardi storici nel giro di poche ore.