Sorpresi di notte mentre trasportano bici elettriche rubate: denunciati

I fatti avvenuti a Bellaria Igea Marina, nei guai un 19enne e un 23enne

Due tunisini di 19 e 23 anni sono stati denunciati per le ipotesi di reato di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Nella notte tra giovedì e venerdì (6-7 novembre) i due sono stati sorpresi a Bellaria Igea Marina, dai Carabinieri, mentre trasportavano tre biciclette elettriche, che sono risultate provento di un furto portato a termine qualche minuto prima in una via limitrofa al centro cittadino. Privi di documenti di soggiorno, i nordafricani avevano anche numerosi attrezzi atti allo scasso, utilizzati verosimilmente per forzare le catene. La refurtiva, del valore di circa 4000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.