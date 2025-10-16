Sorpreso a rubare in un condominio di Rivazzura, era ricercato per una rapina

L'uomo, 39 anni, è stato sorpreso in cortile mentre cercava di appropriarsi di una bici elettrica

Un 39enne magrebino, disoccupato e senza fissa dimora, è stato denunciato per le ipotesi di reato di tentato furto e ricettazione, per fatti avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì (14-15 ottobre) a Rimini. L'uomo è stato sorpreso da un residente, poco dopo la mezzanotte, mentre cercava di rubare una bicicletta elettrica nel cortile di un condominio di Rivazzurra. I Carabinieri, chiamati tempestivamente, sono riusciti a fermarlo: aveva appena tagliato la catena della bicicletta. Con sé aveva una grossa tronchese e una borsa, con all'interno attrezzi da scasso, due telefoni cellulari e un tablet, che sono risultati rubati in un locale di Rimini. Il 39enne è finito ai Casetti di Rimini: dagli accertamenti è infatti emersa, a suo carico, una condanna a 2 anni e 11 mesi di reclusione per un rapina compiuta nel 2022 in Lombardia.