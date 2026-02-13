Sorpreso mentre incassa i soldi del pizzo: arrestato 53enne per estorsione

L’uomo è accusato di aver preteso 27mila euro di interessi su un prestito di 40mila

Avrebbe prestato 40mila euro a una coppia di coniugi ucraini residenti nel Riminese, pretendendo poi 27mila euro di interessi ritenuti usurari, accompagnati da gravi minacce. Per questo un imprenditore ucraino di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Riccione.

Secondo le indagini, davanti al rifiuto delle vittime l’uomo avrebbe minacciato di morte la coppia e, nel novembre scorso, avrebbe incendiato la loro auto. Martedì mattina è stato fermato a Cattolica mentre ritirava il denaro, concordato con le vittime, e trovato in possesso anche di uno spray al peperoncino.

L’uomo è accusato di estorsione aggravata e usura. Difeso dall’avvocato Alessandro Pierotti, respinge le accuse e venerdì comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.