Sorpreso nella cella frigorifera dell'hotel mentre ruba il cibo, aggredisce una dipendente: arrestato

I fatti avvenuti a Bellaria Igea Marina

È stato sorpreso mentre rubava generi alimentari nella cella frigorifera di un hotel: un 35enne di nazionalità rumena è stato arrestato ieri pomeriggio (27 luglio), a Bellaria Igea Marina, per l'ipotesi di reato di rapina impropria. L'uomo, una volta accortosi di essere stato scoperto, ha cercato di guadagnarsi la fuga: per questo ha aggredito, spingendola, una dipendente della struttura, facendola cadere a terra. Sul posto sono però intervenuti prontamente i Carabinieri che hanno fermato il fuggitivo, arrestandolo e recuperando il cibo rubato. La dipendente non ha riportato lesioni nella caduta.