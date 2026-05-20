Sorrentino protagonista: al via a Rimini La Settima Arte 2026 con i premi Cinema e Industria

Tre giorni tra cinema, industria e grandi protagonisti

Al via La Settima Arte Cinema e Industria 2026, la Festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna.

Giovedì 21 maggio, alle ore 18, al Fellini Museum – Cinema Fulgor, l’anteprima con il vernissage della mostra “Dive. Meraviglie del cinema italiano”, accenderà i riflettori sulla manifestazione che si svolgerà fino al 24 maggio

Tre giorni di proiezioni, incontri, masterclass, e la cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria, offriranno l’opportunità di conoscere i segreti del dietro le quinte della realizzazione di un film e di un prodotto dell’audiovisivo. Questi gli appuntamenti in programma.

Premio Cinema e Industria Sabato 23 maggio al teatro Amintore Galli si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti attribuiti da una giuria di esperti presieduta dal regista Pupi Avati.

I premiati dell’edizione 2026 sono: Il Premio Oscar Paolo Sorrentino che sarà insignito del Premio Cinema e Industria ad honorem 2026. Fabio De Luigi (Premio Speciale), Riccardo Tozzi (Premio alla Produzione), Minerva Pictures - Gianluca Curti (Premio alla Distribuzione), Giogiò Franchini (Premio al Montaggio), Francesco Vedovati (Premio al Casting Director).

Durante la cerimonia sarà consegnato anche il Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni. Nella serata il Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato al pianoforte dal Maestro Stefano Bezziccheri porteranno un omaggio musicale al cinema. Presenterà la serata la giornalista Paola Saluzzi.

OPENING NIGHT venerdì 22 maggio al cinema Fulgor: saranno protagonisti dell’evento Viaggio nel mito. L’eccellenza di un territorio tra industria, velocità, cinema, motori e cultura del gusto lo chef e imprenditore Carlo Cracco e il manager di Ducati Manuel Poggiali. Modererà Federica Masolin (giornalista Sky Sport). Durante la serata sarà presentato in anteprima il videoclip Viaggio nel mito.

Con l’evento 80 anni di voto alle donne. Altri 130 anni per la parità di genere? Il ruolo del cinema e il suo racconto, si parlerà del valore del ruolo femminile in vari settori. L’incontro è realizzato in collaborazione con STEAMIAmoci all’interno del roadshow nazionale che prevede le tappe di Rimini, Milano, Roma e Napoli.

La masterclass Dalla scuola al set: i giovani scoprono il dietro le quinte, proporrà un confronto fra studenti, professionisti del settore.

Torna anche in questa edizione l’appuntamento dedicato alla formazione dei giornalisti organizzato in collaborazione con Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna: titolo dell’incontro Raccontare la realtà: l’arte della narrazione tra cinema e giornalismo.

Gli Experience Tour organizzati in collaborazione con Visit Rimini porteranno il pubblico alla scoperta del genio e dei luoghi di Federico Fellini, in un percorso che partirà da Borgo San Giuliano di Rimini per arrivare al Fellini Museum con visita guidata.

Con le proiezioni in programma, la Festa del cinema offrirà l’occasione di vedere o rivedere sul grande schermo i film selezionati come omaggio ai professionisti che quest’anno riceveranno il Premio Cinema e Industria e per ricordare importanti anniversari.

Ad ospitare tutti gli eventi saranno i cinema della città, il Teatro Amintore Galli e il Fellini Museum.