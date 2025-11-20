Sorteggio mondiali 2026 e Coppa Davis: giornata chiave per lo sport azzurro

A Zurigo l’Italia attende l’esito del sorteggio playoff per i Mondiali: quattro le possibili avversarie. Nel tennis, gli azzurri superano l’Austria e conquistano la semifinale di Coppa Davis contro il Belgio

Giornata cruciale per lo sport italiano, con il calcio e il tennis protagonisti su due fronti. A Zurigo si svolge oggi il sorteggio dei playoff per i Mondiali di calcio del 2026, passaggio determinante per il futuro della Nazionale di Luciano Spalletti. Le possibili avversarie nel primo incontro sono quattro: Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania e Svezia. Il sorteggio definirà il cammino che l’Italia dovrà intraprendere per conquistare un posto alla fase finale del torneo.

Sul versante tennistico, arriva un’importante soddisfazione: la squadra italiana di Coppa Davis ha superato l’Austria con una prestazione convincente, conquistando l’accesso alla semifinale. Gli azzurri scenderanno in campo domani contro il Belgio, match che vale l’ingresso nella finale e la possibilità di riportare il trofeo in Italia dopo oltre quarant’anni.