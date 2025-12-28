Sospetta intossicazione alimentare a Campobasso: muore una 15enne

La ragazza era stata ricoverata più volte in ospedale per malesseri legati a possibile intossicazione da cibo

Una ragazza di 15 anni, Sara Di Vita, è deceduta nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La giovane accusava malesseri da alcuni giorni e si era già recata al pronto soccorso, venendo poi rimandata a casa.

Secondo le prime informazioni, i sintomi erano compatibili con una possibile intossicazione alimentare o gastroenterite. Ieri pomeriggio le condizioni della ragazza sono peggiorate, portando al ricovero in Rianimazione, dove è avvenuto il decesso nella serata.

Anche la madre della ragazza aveva accusato malori nei giorni scorsi ed è stata ricoverata. Si sospetta che l’intossicazione possa essere legata al consumo di pesce durante le festività. Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della tragedia.