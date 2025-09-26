Sospetti droni su Aalborg, chiuso lo spazio aereo

In Olanda arrestati due diciassettenni accusati di spionaggio per Mosca

Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato temporaneamente chiuso dopo l’avvistamento di droni sospetti. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa finlandese STT, che ha confermato l’intervento delle autorità danesi per motivi di sicurezza.

Parallelamente, nei Paesi Bassi la polizia ha arrestato due ragazzi di 17 anni con l’accusa di spionaggio. Secondo quanto scrive il quotidiano olandese De Telegraaf, i due adolescenti avrebbero agito a favore della Russia, raccogliendo informazioni sensibili mediante l’uso di droni.

Le indagini sono in corso e non è ancora chiaro se i due episodi – la chiusura dello spazio aereo danese e gli arresti in Olanda – siano direttamente collegati. Tuttavia, gli inquirenti non escludono un possibile legame, vista la crescente attenzione delle intelligence europee sulle attività di sorveglianza condotte da Mosca attraverso tecnologie a pilotaggio remoto.

Le autorità danesi e olandesi hanno intensificato la cooperazione, mentre resta alta l’allerta sulla sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture strategiche del Nord Europa.