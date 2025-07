Sospetto caso di Dengue a Cesena: scatta la disinfestazione in centro

È il primo caso sospetto dell’estate 2025 in Romagna

A Cesena è stato attivato un intervento urgente di disinfestazione dopo un sospetto caso di febbre Dengue in un uomo rientrato dal Perù e ricoverato d'urgenza. Il paziente, domiciliato in via Chiaramonti, è ora sotto osservazione a Forlì. A scopo precauzionale, il Comune ha disposto tre giorni di disinfestazione in un raggio di 100 metri dalla sua abitazione, compresi i giardini di Serravalle, recentemente sede di un evento affollato. È il primo caso sospetto dell’estate 2025 in Romagna.