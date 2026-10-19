Sostenibilità ed energia, Confartigianato propone due incontri per le imprese di Rimini e Cesena

Mercoledì 21 ottobre a Cesena la presentazione della Comunità per la Sostenibilità, giovedì 22 webinar sulla comunità energetica A-CERTA

La sostenibilità entra sempre più nelle strategie delle imprese e Confartigianato accompagna le aziende in questo percorso con iniziative concrete, servizi e occasioni di confronto. È questo il filo conduttore della Settimana per l'Energia e la Sostenibilità di Confartigianato, avviata questa mattina, che promuove eventi in tutt'Italia e che coinvolge anche Confartigianato Federimpresa Cesena e Confartigianato Imprese Rimini con due appuntamenti dedicati alle imprese associate.

La sfida della transizione energetica viene affrontata nel più ampio ambito della sostenibilità d'impresa, versante presidiato da Confartigianato. Mercoledì 21 ottobre, dalle 17.30 alle 19, nella Sala convegni di Confartigianato Cesena, in via Ilaria Alpi 49, sarà presentata da Confartigianato Cesena e Confartigianato Rimini la Comunità per la Sostenibilità, uno strumento pensato per affiancare le imprese sui temi ESG, acronimo che comprende gli aspetti ambientali, sociali e di governance. L’obiettivo è mettere a disposizione delle aziende contenuti, consulenza, servizi, sostegno e opportunità di networking, aiutandole a rispondere alle nuove esigenze del mercato e a integrare la sostenibilità nella gestione aziendale.

Una iniziativa che conferma l'impegno di Confartigianato Cesena e Rimini nel sostenere le imprese del territorio: dalla gestione dell’energia alla competitività, fino alla costruzione di reti e strumenti condivisi per affrontare le trasformazioni in corso.

Un altro terreno di impegno e accompagnamento è A-CERTA, la Comunità energetica rinnovabile attiva nei territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini, nata dalla collaborazione tra diverse associazioni del sistema Confartigianato Imprese.

L’iniziativa punta a promuovere un modello energetico basato sulla condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, favorendo una maggiore consapevolezza dei consumi e il coinvolgimento diretto di imprese e partecipanti nella transizione energetica. L'incontro, in programma giovedì 22 ottobre, dalle 17 alle 18, in modalità webinar, sarà l'occasione per illustrare il funzionamento della comunità, le modalità di adesione e i benefici previsti per chi partecipa. Saranno affrontati anche i temi delle forniture energetiche, dell'efficientamento, delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo condiviso.

A-CERTA è già operativa sul territorio, con alcune configurazioni in fase di accreditamento da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE). L'obiettivo è mettere a disposizione delle aziende contenuti, consulenza, servizi, sostegno e opportunità di networking, aiutandole a rispondere alle nuove esigenze del mercato e a integrare la sostenibilità nella gestione aziendale. Due appuntamenti complementari, dunque, che confermano l'impegno di Confartigianato Cesena e Rimini nel sostenere le imprese del territorio: dalla gestione dell’energia alla competitività, fino alla costruzione di reti e strumenti condivisi per affrontare le trasformazioni in corso. La partecipazione alle iniziative è gratuita, previa iscrizione.



