Sotto i fiocchi di neve batte un cuore grande: il successo della Befana Borgo Run

Una pioggia di dolci e generosità tra i vicoli di San Giuliano

Le Befane sono tornate ad animare il Borgo San Giuliano, sfidando anche una leggera spruzzata di neve domenica mattina. Si è rivelata un nuovo successo la Befana Borgo Run, la camminata non competitiva organizzata da La Società de Borg in collaborazione con Grip Dimension e Rimini Marathon.

Domenica 11 gennaio 2026, centinaia di partecipanti si sono ritrovati al Ponte di Tiberio per una colorata “caccia alle befane” tra i vicoli del borgo. Le protagoniste della festa, pronte a chiedere ai più piccoli “ha fatto il bravo?”, hanno distribuito dolci e frutta nelle tradizionali calze realizzate a mano dalla storica befana Noemi. Al termine della camminata, ristoro finale ed estrazione dei premi hanno completato la mattinata di festa.

Le offerte raccolte durante l’evento saranno devolute a due progetti del territorio: il sostegno alle terapie fisioterapiche di Michele e un contributo alla Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà. Gli organizzatori ringraziano i numerosi volontari e le attività che hanno sostenuto l’iniziativa. La Befana Borgo Run si è svolta con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini.