Sottopassi di viale Battisti e La Spezia: Riccione approva il piano da 1,87 milioni

Non si tratta solo di opere stradali, ma di un intervento profondo che coinvolge il cuore tecnologico dei sottopassi

Il Comune di Riccione compie un passo fondamentale per la protezione della propria rete viaria dopo i pesanti danni causati dall’alluvione del maggio 2023. La giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino di due snodi vitali per la città: il sottopasso di viale Battisti e quello di viale La Spezia - Cavalcanti. Si tratta di un piano strategico che punta a restituire ai cittadini infrastrutture moderne, efficienti e capaci di rispondere prontamente anche in situazioni meteorologiche avverse.

Un percorso di sicurezza che prosegue dopo i lavori del 2024

Questo nuovo e massiccio pacchetto di interventi rappresenta il completamento di un percorso già avviato dall’Amministrazione. Nel corso del 2024, infatti, erano già stati eseguiti i primi lavori di messa in sicurezza del sottopasso di viale La Spezia: in quell'occasione, a seguito di approfondimenti tecnici con Hera, si era intervenuti sulla rete fognaria con cinque lavori mirati a potenziare l’impianto e limitare l’afflusso di acqua piovana. Oggi, con questo nuovo progetto, si passa alla fase definitiva che prevede il ripristino totale e strutturale delle componenti tecnologiche danneggiate.



Un investimento massiccio per il territorio

L'intero piano approvato dalla Giunta prevede un investimento complessivo di 1.870.000 euro, interamente finanziato dalle risorse assegnate dal Commissario Straordinario per la ricostruzione con l’ordinanza n. 33/2024. Non si tratta solo di opere stradali, ma di un intervento profondo che coinvolge il cuore tecnologico dei sottopassi: il progetto prevede infatti il ripristino totale degli impianti di sollevamento e dei relativi quadri elettrici, oltre al rifacimento della rete fognaria e delle pavimentazioni connesse, garantendo così la massima efficienza del sistema di scarico.

La visione della Sindaca Daniela Angelini

“La sicurezza del nostro territorio e la cura delle infrastrutture che utilizziamo ogni giorno sono al centro dell'azione di questa Amministrazione”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Con questo atto diamo finalmente il via libera a un progetto molto atteso che ci permette di risolvere definitivamente le criticità strutturali emerse durante l'alluvione. Dopo i primi importanti interventi eseguiti nel 2024 per tamponare l’emergenza, oggi, grazie ai fondi della struttura commissariale, interveniamo in modo strutturale per rendere i nostri sottopassi più sicuri e tecnologicamente avanzati. È un impegno che avevamo preso con la città e che ora prosegue spedito verso la fase dei cantieri”.

Risorse e prospettive future

L'operazione è stata suddivisa in due stralci funzionali: la quota più rilevante, pari a 1.487.000 euro, è destinata al sottopasso La Spezia - Cavalcanti con la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento delle acque , mentre per il sottopasso di viale Battisti sono stati stanziati 383.000 euro. Il Comune di Riccione ha inoltre già richiesto alla Regione di mantenere attiva la programmazione dei fondi per poter intervenire in futuro anche sugli altri sottopassi cittadini attualmente in sospeso, con l'obiettivo di completare gradualmente la messa in sicurezza di tutto il territorio. La gestione della fase operativa è affidata a Geat.



