Sottrae 30mila euro e l'auto alla fidanzata con problemi psichici

Un 43enne sfrutta la fragilità della compagna, rinvio a giudizio per violenze e furto

Un 43enne è stato rinviato a giudizio con accuse particolarmente gravi: avrebbe approfittato di una donna affetta da disturbi della personalità, sottraendole quasi 30mila euro e persino l’automobile. L’uomo, difeso dall’avvocata d’ufficio Elena Fabbri, comparirà in tribunale il 19 febbraio per rispondere di circonvenzione d’incapace, appropriazione indebita, utilizzo illecito di carte di credito, lesioni e minacce, reati aggravati dal rapporto affettivo con la vittima.

La donna, anche lei 43enne e costituitasi parte civile con l’avvocato Alessandro Sarti, aveva conosciuto l’uomo su Facebook alla fine del 2022. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato avrebbe sfruttato la fragilità psicologica della compagna per ottenere denaro e beni. Dopo poche settimane di relazione, la vittima avrebbe versato quasi 4mila euro, consegnato l’auto e il bancomat. Successivamente sarebbero partiti bonifici da 6mila e 11mila euro, oltre a prelievi e pagamenti per complessivi 24mila euro.

Quando la donna si è accorta degli ammanchi e ha chiesto spiegazioni, sarebbe stata aggredita e minacciata, finendo al pronto soccorso con una prognosi di 12 giorni. Nonostante ciò, l’uomo avrebbe continuato a utilizzare la carta anche nei mesi successivi, accumulando ulteriori spese per 2.400 euro.