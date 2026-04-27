Spacca i vetri di un’auto e fugge in bici: arrestato 50enne a Riccione

L'uomo, un 50enne, è stato fermato in via Manfroni

Un 50enne di origini toscane è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Riccione durante i controlli straordinari del weekend del 25 aprile. L’uomo è stato individuato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini al 112 e bloccato in via Manfroni mentre tentava la fuga in bicicletta.

Poco prima aveva infranto a colpi di martello i cristalli di una Mercedes parcheggiata, riuscendo a sottrarre un paio di occhiali dall’abitacolo. L’intervento coordinato tra le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e l’elicottero del 13° Nucleo di Forlì ha permesso di rintracciarlo rapidamente.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato la refurtiva, poi restituita al proprietario. Su disposizione della Procura di Rimini, il 50enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.