Spaccata nella notte all’Agrofficina: vetrata distrutta per un bottino di 100 euro

Colpo in piazza Malatesta, l’allarme non scatta per un blackout. I commercianti: “Servono più controlli e telecamere”

Vetrata in frantumi e cassa svuotata per poche decine di euro. È il bilancio del furto messo a segno nella notte tra domenica e lunedì ai danni di “Agrofficina”, ristorante bio vegetale affacciato su piazza Malatesta. I ladri, approfittando di un blackout che ha mandato fuori uso l’allarme, hanno forzato l’ingresso e arraffato circa 100 euro, parte dei quali persi nella fuga. Il danno maggiore resta quello alla porta d’ingresso, stimato in diverse centinaia di euro.



L’episodio ha riacceso l’allarme tra i commercianti della zona, che denunciano scarsa sorveglianza notturna: “Nei weekend servirebbero pattugliamenti più frequenti – dicono – soprattutto ora che con la fine dell’estate il centro tornerà a riempirsi. Piazza Malatesta non è nuova a episodi di vandalismo e tentativi di scasso: la videosorveglianza pubblica potrebbe fare la differenza”.