Spaccio a Rimini, fermato 42enne: droga nascosta nei sedili dell’auto

Blitz dei Carabinieri del NOR lungo la via Flaminia

Un 42enne di origine albanese, disoccupato e domiciliato in una struttura ricettiva di Rimini, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Rimini.

L’uomo è stato notato nel primo pomeriggio di lunedì mentre percorreva la via Flaminia alla guida di un’auto, effettuando diverse soste che hanno insospettito i militari. L’attività di osservazione ha permesso di documentare un incontro con un altro veicolo: in quell’occasione il 42enne avrebbe ceduto un piccolo involucro a un 65enne della provincia di Forlì-Cesena, poi controllato e trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

La successiva perquisizione del veicolo del sospettato ha consentito di rinvenire 21 dosi di cocaina occultate nel rivestimento dei sedili anteriori, pronte per la vendita. Nella stanza dell'hotel sono stati trovati 1.870 euro in contanti.

Droga e denaro sono stati sequestrati.