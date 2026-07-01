Spaccio a Rimini, il pusher si tuffa in mare per sfuggire alla Polizia: catturato

Inseguimento in acqua e arresto per un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia Locale di Rimini al termine di un inseguimento conclusosi sulla spiaggia, dove si è gettato in mare nel tentativo di disfarsi della droga che aveva con sé.

L'intervento è avvenuto durante un servizio antidroga in via Regina Margherita. Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno notato un presunto scambio di stupefacenti tra due persone. Mentre una parte della pattuglia fermava l'acquirente, gli altri operatori si sono messi all'inseguimento del presunto spacciatore, che ha tentato la fuga prima sul lungomare e poi in spiaggia.

Entrato in acqua, il 47enne avrebbe cercato di disperdere alcuni involucri contenenti stupefacente, recuperati solo in parte dagli agenti. Al termine delle operazioni sono state sequestrate alcune dosi di hashish.

L'uomo è stato arrestato in flagranza con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la notte trascorsa nella camera di sicurezza del Comando di via della Gazzella, è comparso questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.