Spaccio a Viserba, nei guai 26enne: sequestrate 83 dosi di cocaina e 7mila euro

Nella sua abitazione di Riccione trovati 55 grammi di cocaina già pronte per lo spaccio, materiale per il confezionamento e contanti

Beccato mentre cede droga ad un acquirente a Viserba. A finire nei guai un 26enne di nazionalità albanese, colto in flagranza dalla Squadra Mobile di Rimini mentre cedeva una dose ad una persona. E' successo lunedì pomeriggio. Gli agenti lo hanno fermato, controllato ed identificato. La successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione a Riccione ha permesso di trovare 55 grammi di cocaina suddivisa in 83 dosi preconfezionate, tutto il materiale utile per preparare lo stupefacente, compreso un bilancino di precisione. Sono stati inoltre trovati 7000 euro in contanti. Il 26enne, con precedenti, è stato arrestato e verrà processato per direttissima. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.