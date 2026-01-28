Spaccio al Parco del Gelso di Bellaria, pusher in bicicletta colto sul fatto e arrestato

I Carabinieri hanno monitorato l'area dopo alcune segnalazioni

Un 38enne albanese, già noto alle forze dell'ordine e domiciliato a Bellaria Igea Marina, è stato arrestato dai Carabinieri per l'ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti. Ieri sera (martedì 27 gennaio), a Bellaria Igea Marina, una pattuglia dell'Arma ha monitorato il parco del Gelso, a seguito di alcune segnalazioni su attività di spaccio, individuando il 38enne, in sella a una bicicletta. Il giovane è stato visto mentre si avvicinava a un'auto in sosta per un rapido scambio. Si trattava di cocaina: l'automobilista, identificato, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, mentre il 38enne, perquisito, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e di 100 euro, somma sequestrata in quanto ritenuta provento di spaccio. ll giovane albanese è stato così arrestato in flagranza di reato.