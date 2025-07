Spaccio davanti alla stazione di Rimini: arrestato un 40enne

Segnalato come assuntore un 20enne bolognese

La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, colto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di droga nelle aree maggiormente frequentate dai turisti, intensificate in concomitanza con l’aumento dei flussi estivi.

Nel pomeriggio del 21 luglio 2025, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un soggetto, di origine nordafricana, stazionare con insistenza nei pressi dell’ingresso principale della stazione ferroviaria di Rimini. L’uomo è stato avvicinato da un giovane, al quale ha rapidamente consegnato una bustina.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare entrambi e accertare la cessione di una dose di hashish.

Il presunto spacciatore, un cittadino tunisino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Rimini. Al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish, mentre altri 20 grammi della stessa sostanza sono stati rinvenuti nelle vicinanze del luogo dello scambio.

Il giovane acquirente, un ventenne residente a Bologna, aveva con sé la dose da 0,5 grammi appena acquistata. È stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 in qualità di assuntore.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.