Spaccio nel riminese, sei condanne pesanti

Cocaina ed eroina al centro dell’inchiesta: pene fino a quasi 12 anni. Decisive le intercettazioni

Il Tribunale di Rimini ha inflitto condanne severe a sei uomini di origine tunisina e albanese, accusati di traffico di droga. Le pene, decise dal giudice Andrea Falaschetti, ammontano complessivamente a diverse decine di anni di reclusione, per oltre 70 capi d’imputazione legati allo spaccio di cocaina ed eroina nel riminese dal 2017.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, si sono basate anche su intercettazioni telefoniche che hanno portato agli arresti. La pena più alta è toccata a un 38enne tunisino: 11 anni, 11 mesi e 20 giorni.

Gli altri imputati hanno ricevuto condanne tra i 9 anni e 10 mesi e i 2 anni e 2 mesi, a seconda del ruolo ricoperto. Ora si attendono le motivazioni della sentenza, in vista di un possibile Appello da parte delle difese.