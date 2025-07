Spaccio sul lungomare di Miramare, il pusher espulso dall'Italia

È stato sorpreso a vendere una dose di cocaina a un 40enne

Un altro arresto per spaccio di stupefacenti è stato eseguito qualche giorno fa (martedì 17 giugno) a Miramare, nei confronti di un giovane di nazionalità albanese, sorpreso sul lungomare mentre vendeva una dose di cocaina a un 40enne. La Polizia, una volta fermato il pusher, ha sequestrato 5 grammi della stessa sostanza stupefacente e 350 euro in contanti.



Il ragazzo di nazionalità albanese era privo di precedenti di polizia, ma è risultato clandestino in Italia. È stato condannato per direttissima a 6 mesi di reclusione e a 1200 euro di multa, inoltre è stata attivata la procedura per il rimpatrio. Le procedure si sono concluse giovedì (19 giugno) con il giovane accompagnato all'aeroporto di Ancona e imbarcato su un volo per la sua terra natia.