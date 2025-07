Spaccio sul lungomare di Riccione: nella sua stanza d'hotel nascondeva 20 "palline" di cocaina

Un 24enne è stato sorpreso dai Carabinieri e arrestato

Un 24enne albanese è stato arrestato, nella tarda serata di ieri (venerdì 11 luglio), dopo essere stato sorpreso a vendere una dose di cocaina sul lungomare di Riccione. A notarlo i Carabinieri, durante i servizi di controllo del territorio: il giovane, visibilmente nervoso durante una telefonata, è stato osservato e visto successivamente mentre consegnava la droga a un uomo, in cambio di 30 euro. Con sé il 24enne aveva 700 euro in banconote di piccolo taglio, mentre nella sua stanza d'albergo è stata trovata cocaina divisa in dosi e il materiale per il confezionamento delle stesse.